Intervistato dal Gazzettino, l’ex ds dell’Udinese, Fabrizio Larini ha risposto a proposito del match di domenica tra Udinese e Inter: "Si scontrano le due squadre più forti dal punto di vista della fisicità dei calciatori, sarà una gara interessante e molto bella. Non c’è un favorito, ma l’Inter di questi tempo non sta giocando come potrebbe. Per me rischia: i bianconeri hanno grande entusiasmo e stanno bene".