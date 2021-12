L’Arena – Barak, è corsa a quattro. Ma per il momento l’Hellas chiude le porte

Inter, Milan, Atalanta e West Ham seguono il centrocampista ceco, valutato al momento 20 milioni di euro

Milan e Atalanta sono davvero interessate, e anche Inter e West Ham seguono con attenzione particolare il calciatore. Ma l'Hellas Verona, per il momento, da quell'orecchio non vuole sentirci e si tiene stretto Antonin Barak. Secondo il quotidiano L'Arena, gli scaligeri non intendono far partire a gennaio il centrocampista ceco, valutato attualmente venti milioni di euro. Eventuali conti saranno fatti al termine del campionato, alla luce anche del rendimento che Barak offrirà nel girone di ritorno. Tenendo pure conto che il Verona non è obbligato a cedere per forza uno dei suoi gioielli, almeno nell’immediato.