Corte di giustizia della Unione europea permettendo, la Superlega è pronta a rinascere dalle sue ceneri cambiando completante approccio rispetto al progetto naufragato in 48 ore nell'aprile 2021. A tal proposito oggi, Bernd Reichart, CEO di A22 Sports Management, ha presentato il decalogo su cui si fonderà il nuovo torneo, dieci principi più inclusivi che Joan Laporta, presidente del Barcellona, sposa in pieno: "La Super League va avanti - le sue parole in conferenza -.