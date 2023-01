Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha spiegato il suo punto di vista sul presidente della FIFA Gianni Infantino parlando per il documentario dedicato alla Super League proposto da AppleTV: "Infantino sta sviluppando la sua competizione, un Mondiale per club rendendola più grande e noi rispettiamo questo progetto perché sembra molto attraente ed è stato possibilista nel parlare della Superlega, dimostrando come il presidente della FIFA fosse pronto ad aprire un dialogo con i club. I club della Superlega hanno chiesto uno scambio di favori che consisteva semplicemente: voi ci sostenete e noi giochiamo il vostro Mondiale per club allargato senza fare polemiche.