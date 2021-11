L’analisi di Tabarez: “L’Argentina ci ha fatto pagare a caro prezzo gli errori”

Il ct dell'Uruguay: "C'è stata una buona prestazione collettiva e prestazioni individuali eccezionali"

"Abbiamo cercato di mettere pressione in zona centrale e anche dopo e abbiamo cercato di non rischiare con il pallone nel nostro campo, ma un possesso perso ha portato a un gran gol che non c'entrava niente con la partita - ha poi precisato -. La squadra non è caduta, abbiamo continuato a cercare il gol fino alla fine. C'è stata una buona prestazione collettiva e prestazioni individuali eccezionali".