L’analisi di Bergomi: “L’Inter gioca in maniera diversa rispetto al passato”

Lo Zio si concentra sulla nuova impronta tattica nerazzurra a pochi giorni dal Derby d'Italia

A pochi giorni da Inter-Juventus, Beppe Bergomi analizza il momento nerazzurro dagli studi di SkySport concentrandosi sull'aspetto tecnico-tattico: "Questa è una partita diversa e mi aspetto qualcosa di diverso da Inzaghi - sottolinea lo Zio -. Per giocare bene l'Inter porta avanti tanti giocatori offensivi, compresi i braccetti di difesa come Dimarco e Bastoni, ma si espone a delle ripartenze che costringono i centrocampisti a rincorse lunghe. Devono giocare bene tecnicamente per evitare le ripartenze. Rispetto al passato, l'Inter gioca in maniera diversa: ora deve arrivare in avanti attraverso il gioco".