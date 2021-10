L’agente di Lucca: “Non è il momento di parlare di Inter o altri club, deve proseguire la crescita”

L'attaccante sta stupendo tutti in Serie B col Pisa

Ninni Imborgia, agente di Lorenzo Lucca, ha realizzato una lunga intervista con mediagol.it per parlare di diversi temi tra cui la situazione del giovane attaccante. "Lucca, per come vedo il calcio io, non sono nemmeno dodici mesi che gioca a pallone, non è il momento di parlare di Inter, Milan, Juventus o Real Madrid - dice - Ve lo dico con sincerità, Lorenzo il prossimo anno deve continuare la sua crescita, che è fatta di formazione e arricchimento ed è fatta di conoscenza di cose del calcio".