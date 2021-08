L’ag. Torchia: “Lukaku via? L’Inter non navigava in buone acque”

Il procuratore analizza così il mercato degli attaccanti e si proietta verso la prossima Serie A

Intervistato da TMW Radio, l'agente Davide Torchia commenta così il mercato dell'Inter e si proietta anche verso la prossima Serie A: "La cessione di Lukaku? L'Inter non navigava in acque tranquille - ha esordito -. Se vuoi andare a prendere Kane ne spendi 150 e non sono sicuro che sia più forte del belga, quindi per i nerazzurri secondo me è stato un affare. Mi meraviglio che non siano andati ancora su Lautaro Martinez, giocatore forti, giovane e di grandissima prospettiva. Insieme a Lukaku erano due giocatori di primissimo piano".