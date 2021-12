L’ag. Galli: “Il sistema non sta in piedi, procuratori agiscono con trasparenza

La risposta alla battaglia della FIFA sulla riduzione dei compensi ai procuratori

Prosegue la battaglia di Gianni Infantino, presidente della FIFA, per ridurre i compensi dei procuratori e limitarne il raggio d'azione. Il progetto di riforma, però, per come è concepito, non va giù ai diretti interessati: "La riforma è benvenuta - ha dichiarato al "Corriere dello Sport" Beppe Galli, presidente dell'Associazione Italiana Agenti Calciatori -, ma ci piacerebbe sapere come mai nell’aprile 2015 la FIFA stessa ha deciso per la deregulation della nostra categoria, abolendo l’obbligo dell’esame per l’accesso alla professione".