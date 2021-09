L’ag. Ferrari: “Spalletti top, portò Inter in Champions con rosa rimaneggiata”

L'operatore di mercato dice la sua sul tecnico dei partenopei

L'agente Fabrizio Ferrari è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su "Kiss Kiss Napoli". Questo un estratto delle sue dichiarazioni, in cui s'è concentrato sull'inizio folgorante del Napoli di Spalletti, commentando la bravura del tecnico, di cui ha raccontato perfino il trascorso passato in nerazzurro: "Nel Napoli ci sono tutti segnali positivi - ha spiegato -, il merito è dei giocatori che seguono l’allenatore. Spalletti è il top, non dimentichiamoci che all’Inter è riuscito a far qualificare i nerazzurri alla Champions dopo tanti anni e con una rosa rimaneggiata per via della Fair Play finanziario".