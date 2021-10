Nandez, l’agente: “Via a gennaio, ieri ha parlato con Giulini. Tre club su di lui”

Il procuratore dell'uruguaiano: "Il presidente ci ha dato la sua parola, lo lascerà andare via"

Corteggiato per una buona parte della scorsa estate da Inter e Napoli, Nahitan Nandez non si è mosso da Cagliari dopo un lungo tira e molla con il presidente Tommaso Giulini. Che, stando a quanto dichiarato dall'agente dell'uruguaiano, Pablo Bentancur, si sarebbe ammorbidito dandogli la garanzia che lo 'libererà' nel prossimo mercato invernale: "Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio - ha assicurato a CalcioNapoli24.it -. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola, Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari, ma sappiamo la crisi che c’è stata. Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Giulini però ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo nella direzione Napoli".