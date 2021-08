L’ag. Castelnovo: “Locatelli alla Juve più gratificante di Zaniolo-Inter”

Il procuratore del neo juventino spiega perché: Un po’ perché è l’ultima in ordine di tempo e un po’ per la durata della trattativa"

Stefano Castelnovo, agente del neo centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, parla ai microfoni di Tuttosport all'indomani della presentazione ufficiale del nuovo giocatore bianconero. Sottolineando come questa trattativa, durata, sue parole, un anno e mezzo, sia stata per lui più bella da condurre in porto rispetto ad un'altra operazione degli anni scorsi: "Prima di Locatelli ho portato Nicolò Zaniolo all’Inter e Gianluca Mancini all’Atalanta. Ma questa, un po’ per la grandezza della Juventus, un po’ perché è l’ultima in ordine di tempo e un po’ per la durata della trattativa, è la più gratificante".