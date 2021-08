L’accoglienza dei tifosi del Nizza per il Milan: “A Milano solo l’Inter”

Le tifoserie del Nizza e dell'Inter sono gemellate, ieri uno striscione ha ulteriormente sottolineato quest'amicizia

Accoglienza particolare ieri per il Milan, impegnato in un'amichevole contro la formazione francese del Nizza, terminata sull'1-1. Una sfida tutta rossonera, dove però è entrata in scena anche... il nerazzurro: questo perché qualche tifoso ha appeso su una delle balaustre dell'Allianz Riviera uno striscione eloquente: "A Milano c'è solo l'Inter". Ricordiamo che tra le tifoserie organizzate dell'Inter e del Nizza c'è un lungo e solido gemellaggio.