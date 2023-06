Stefan Kuntz, ct della Turchia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lettonia, valida per il Gruppo D di qualificazione ad Euro 2024. L'allenatore tedesco fissa gli obiettivi partendo da un giudizio sul prossimo avversario che attende Hakan Calhanoglu e compagni: "Stanno migliorando anche con i loro allenatori. Devo analizzare cosa stanno facendo bene o male con la mia squadra. Non dovrei approfondire troppo questi problemi. In generale, penso che siano migliori rispetto al passato".

"In fin dei conti, se vogliamo essere al top e andare all'Europeo, dobbiamo battere almeno tre avversari - aggiunge poi Kuntz -. Vogliamo superare le qualificazioni. A livello nazionale, la pressione sarà sull'allenatore e sui giocatori in ogni partita. Voglio essere al top non solo alla fine di queste due partite, ma alla fine di tutte le partite".