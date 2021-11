La Superlega scrive all’UE: “La UEFA si è affermata come operatore monopolistico”

"Non esiste altro mercato nell’Unione europea in cui un regolatore possa anche ricoprire il ruolo di operatore unico dominante" si legge nel documento

"La UEFA è andata oltre al suo presunto ruolo di regolatore e si è affermata come operatore monopolistico delle competizioni calcistiche transfrontaliere per club". È quanto sostengono Anas Laghrari e John Hahn in una lettera inviata agli eurodeputati in vista del voto del Parlamento europeo sulla relazione sui valori dello sport in UE (in agenda martedì 23 novembre a Strasburgo). I due finanzieri sono vicini al numero uno del Real Madrid Florentino Perez, tra i principali promotori del progetto della Superlega.