La Slovacchia travolge Malta, Skriniar: “È andata proprio come volevamo”

Il difensore dell'Inter: "Sono contento di come siamo entrati in partita, match deciso in 15 minuti"

La Slovacchia chiude la propria campagna di qualificazione ai Mondiali 2022 con un rotondo successo per 6-0 a spese di Malta, purtroppo inutile ai fini del discorso Qatar. Questo il commento del capitano Milan Skriniar: "Sono contento di come siamo entrati in partita. Abbiamo deciso il match in 15 minuti, come volevamo fare. Abbiamo interrotto la battaglia quando erano ancora in undici contro undici. La squadra ha il suo volto e lavoreremo per renderlo ancora migliore".