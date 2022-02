La signora Giancarla: “Tutti tifavano Milan e Juve, ma io amavo il nerazzurro”

La grandissima tifosa dell'Inter: "Con la pandemia niente abbonamento, ma andrò come sempre con la mia radiolina lì fuori"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ormai famosissima signora Giancarla , innamorata dell'Inter da decenni. "La mia passione per l’Inter parte da lontanissimo: dove sono cresciuta si tifava Milan e Juve, ma io amavo il colore nerazzurro e mia nonna a otto anni mi regalò una sciarpa fatta con le sue mani che ancora oggi tengo con orgoglio con me", racconta.

"Dal 1962, io e mio marito all’inizio compravamo i biglietti, poi ci siamo abbonati per 15 anni prima che una malattia me lo portasse via. Per me era brutto andare da sola, poi ho ripreso ad andare nel nostro posto: secondo anello blu, settore 15, fila 8, posto 26. Lì c’è tutta la mia gente, le persone che ho incontrato per una vita".