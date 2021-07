La Serie A si potrà vedere sulla piattaforma Tim-Dazn, l’Antitrust chiude il procedimento cautelare

L'Antitrust conferma che non ci sono elementi per intervenire: lo spettatore potrà scegliere la qualità del servizio migliore

L'Antitrust ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo l'Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, non esistono, allo stato attuale, elementi per intervenire. È stato chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le clausole dell'accordo tra Tim e Dazn siano idonee ad impedire la produzione di un danno grave e irreparabile per la concorrenza. L'autorità - riporta RaiNews - giudica le misure adeguate a garantire la libertà di scelta dello spettatore tra le alternative presenti sul mercato.