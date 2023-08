Su tutti i campi di Serie A, in occasione della prima giornata di campionato, si terrà un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Mazzone, scomparso oggi all'età di 86 anni. "Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in Serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani", le parole del presidente di Lega Lorenzo Casini.