Dalla Serie A alla Premier League, passando per la Liga spagnola fino a tutte le altre. Il mondo del calcio di club si unisce contro UEFA e FIFA sulla questione dei calendari internazionali. I nuovi format delle Coppe europee, la nuova Coppa del Mondo a 48 squadre e il varo del Mondiale per club hanno come conseguenza la dilatazione del calendario e quindi spazi sempre più ristretti per i tornei domestici, con conseguenti problemi di organizzazione e di fatica per i calciatori. Ed ecco che, secondo la Gazzetta dello Sport, anche i sindacati dei calciatori si uniscono alla battaglia.

In occasione del prossimo meeting della World League Association, organizzazione che raduna le leghe calcistiche di tutto il mondo, in programma i prossimi 25 e 26 aprile a Londra. verrà valutata l’ipotesi di un contenzioso legale davanti alla Corte Europea. Lega Serie A schiererà l'ad Luigi De Siervo e Andrea Butti, Head of Competitions and Operations. La FIFA, secondo l'accusa, non ha rispettato l’autonomia delle Leghe: mentre gli impegni dei campionati resteranno gli stessi, a livello internazionale si sono moltiplicati.