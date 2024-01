Lega Serie A si compatta e dice no a Gabriele Gravina. I club della massima serie italiana respingono la richiesta di eliminare il diritto di veto, contenuto nello statuto della FIGC e che permette alle singole leghe di bloccare ogni eventuale riforma che impatti sul format dei campionati. Lo stesso presidente Lorenzo Casini lo precisa in conferenza stampa: "Se le altre componenti fossero unite nel richiedere la riduzione del numero delle squadre della Serie A? La risposta sarebbe che è un diritto della Serie A decidere il numero delle proprie squadre. Sul diritto d’intesa la Serie A ha ribadito necessità che rimanga come caratteristica di tutti i sistemi nei principali Paesi europei ma che venga riconosciuto anche una posizione di leadership alla Lega Serie A sui temi che più sono importanti".

Casini ha poi aggiunto: "Sono state fatte ipotesi sul numero delle squadre? Gravina ha ribadito e ricordato i problemi che il calcio italiano deve affrontare non dipendono dal numero delle squadre di Serie A. Si è fatto un discorso generale, l’Italia è il sistema di calcio professionistiche con il più alto numero di squadre. Questo è un dato che porta alla riduzione nel complesso, la Serie A ha detto più volte che il tema non è il numero delle squadre di Serie A".