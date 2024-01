La Serie A dibatte sull'eventualità di ricevere una percentuale dal monte scommesse come alternativa all'abrogazione del Decreto Crescita, ma nel frattempo coloro che generano questo patrimonio sembrano essere sempre meno interessati alle partite di Serie A. L'elaborazione offerta da Agipro in questo senso è chiara: nell'ultimo anno, soltanto il 13% del totale delle scommesse è stato destinato alla Serie A per una diminuzione di ben quattro punti percentuali rispetto al 2021, quando il dato era del 17,1%. Un calo di quasi sette punti se si torna indietro al 2015.

Il dato degli incassi complessivi riportato dalla FIGC è pari a 13,2 miliardi, con un gettito erariale pari a oltre 342 milioni, un record dal 2006 in poi. Ma il risultato positivo ha ben poco a che vedere con il campionato di vertice, ormai superato anche dal tennis (15% del totale delle puntate) e dalla somma del betting sul calcio estero, comprese le competizioni europee, che tocca il 16%. Staccati la pallacanestro (7% del totale) e gli altri sport (volley, motori) che non superano il 4%.