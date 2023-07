Nando Orsi sentenzia ai microfoni di Radio Radio: "Fossi nella Juventus, Lukaku lo lascerei dov’è. Soltanto per come si è comportato con l’Inter lo farei rimanere al Chelsea". Un'opinione che suona come una sentenza, ma non è l'unica: molti opinionisti tecnici si sono schierati su questa linea interpretativa di valutazione.