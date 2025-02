Nel giorno in cui l'Inter può operare il sorpasso sul Napoli, andando per la prima volta in vetta da sola in questo campionato dopo 25 giornate, Stefano Capozucca pronostica il bis scudetto dei campioni d'Italia: "’E' la squadra più forte del campionato, ha la rosa più importante. E alla fine sarà la squadra che con ogni probabilità porterà a casa il titolo. Il Napoli non demorde, non ha le coppe, e sarà un valido antagonista. Ma l’Inter è più forte", la sentenza dell'ex dirigente di Genoa e Cagliari ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.