Clean sheet portato a casa, ma soprattutto tre punti vitali per la classifica: questo il bottino della Sampdoria e di Filip Stankovic ottenuto ieri nel match interno contro il Palermo, vinto dai blucerchiati grazie ad un gol di Fabio Borini. Il portiere di scuola Inter ha espresso nel dopopartita di Marassi la sua soddisfazione ai canali ufficiali doriani: "E’ stata una bellissima vittoria, di gruppo, siamo stati uniti. E’ stata dura però da squadra abbiamo combattuto fino alla fine, quando c’era bisogno tutti si sono fatti trovare pronti. Sono contento per i tre punti perché servivano tanto. Ora dobbiamo ripartire da qua: ogni partita deve essere così e dobbiamo fare più punti possibili".

Il serbo si è messo in evidenza con alcune belle parate, ma per lui l'importante non è l'estetica: "Non mi interessa se belle o no, l’importante era per la squadra e me la porto così a casa. Bene i due clean sheet di fila in casa, è bello e speriamo di farne più possibile. Ora ci godiamo questa vittoria ma da domani (oggi, ndr) pensiamo già al Modena".