Intervistato da Notizie.com, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato con entusiasmo la vittoria del derby valsa la finale di Istanbul: "Sono contentissimo per quello che è avvenuto l’altra sera a San Siro, soprattutto perché è stato un atto di giustizia per lo scudetto scippato l’anno scorso per colpa nostra più che per merito del Milan e c’era bisogno di un atto di giustizia e c’è stato, non ci sono dubbi. Mi fanno solo sorridere alcuni coomenti sulla differenza di valori tra le due square, ci sta che una sia più dell’altra, ma non cero per motivi economici. Tanti dimenticano che noi avevamo in campo cinque, dico cinque giocatori a parametro zero e loro calciatori che sono costati fiori di quattrini in panchina. Si dice che l’Inter sia più forte per motivi economici ma non è così, in questa tipo di situazione anche nei momenti elogiativi dell’Inter, il mainstream della comunicazione deve avere un approccio giustificativo degli avversari, la verità è che l’Inter ha giocato meglio, ha un allenatore più bravo del loro, degli attaccanti attaccanti che hanno saputo fare bene il loro dovere quando c’era la possibilità di farlo e nel momento giusto. Tutto questo che sto dicendo, senza dimenticare che il nostro migliore difensore sulla carta, ovvero Skriniar, non labbiamo avuto in nessuna delle due partite, loro invece Leao in una delle due ha giocato.

La morale di tutto questo è che sono contentissimo anzi di più perché, che ne dicano gli altri, l’Inter è stata migliore del Milan. Ora siamo in finale, certo il Manchester City è terribile, fortissimo, e come ho riconosciuto che l’Inter è più forte del Milan, il City è migliore dell’Inter, ma in una partita di novanta minuti l’Inter darà il meglio di sé, per questo sono fiducioso perché niente è perduto anzi…".