La Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita "è un tentativo importante di esportare il nostro calcio", secondo il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ricordo quando la Serie A era il non plus ultra, tutti i campioni venivano da noi. Ora dobbiamo rincorrere la Premier e qualche altro campionato - ha aggiunto La Russa -. Questa iniziativa ci fa comprendere che il calcio è un veicolo importante anche per l'economia italiana. Napoli-Inter? Ho la moglie napoletana, ma spero vinca l'Inter. Sono pronto ad applaudire il Napoli se gioca meglio, ma mi auguro non succeda".