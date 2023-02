Questo saltare sempre addosso a Inzaghi, come lo legge lei? "L'Inter appena sbaglia una cosa, e per carità ne sbaglia diverse di cose, subito tutti addosso. È un vecchio vizio che Inzaghi, fortunatamente sa, tant'è che l'Inter è la più difficile da allenare rispetto ad altre squadre anche perché non ha una buona stampa. Forse viene dal fatto che siamo diversi, ma è così".

Questione San Siro.

"La cosa più grave è che il Comune e il Sindaco non prendono nessuna decisione. Le possibilità sono tre: che San Siro venga demolito (io non sono d'accordo) e si costruisce un nuovo stadio; ristrutturando San Siro (che è la mia soluzione preferita); oppure che non si faccia assolutamente niente... C'è bisogno di uno stadio al passo con i tempi, ma allo stesso tempo non si può demolire San Siro che può rimanere in piedi vicino al nuovo stadio come capita in moltissime città del mondo Milano è conosciuta per tre cose: il Duomo, la Scala e San Siro... Demolire San Siro è come demolire la Scala".

Come vedo l'Inter contro il Porto?

"Eh, la vedo bene...però, attenzione perchè il Porto non parte mai favorita, ma poi va sempre avanti. È una squadra ostica e quello mi preoccupa la possibilità di sottovalutare il Porto, perché altrimenti finisce male".