La Russa: “Non voglio Koulibaly all’Inter. Scudetto? Meglio Napoli che Milan o Juve”

Il noto politico esprime le sue preferenze sullo scudetto: "Spero lo vinca l'Inter, altrimenti mi piacerebbe fossero i partenopei a trionfare"

Il noto politico di Fratelli d'Italia e grande tifoso dell'Inter, Ignazio La Russa , interviene così ai microfoni di Radio Goal: "Spero che l'Inter vinca lo scudetto, se non saranno i nerazzurri a trionfare non mi dispiacerebbe che lo scudetto vada ai partenopei".

E sul difensore del Napoli Koulibaly: "Non lo voglio all'Inter, non ho niente contro il calciatore che è fortissimo. Mi dispiacerebbe solo acquistare un giocatore così importante per il Napoli. Spero che l'Inter possa vincere lo scudetto ma con Koulibaly da avversario".