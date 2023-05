Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso interista, arriva ai microfoni di Sport Mediaset per dire la sua prima di questa finale: "Per fortuna non devo premiare io, se no sarei molto in imbarazzo. Invece così posso tifare la mia squadra, anche se la Fiorentina mi è simpatica. Come si fa a non pensare a Istanbul? Chi lo ha detto che non si può fare, ci pensiamo ma prima e dopo la partita, nel mentre pensiamo alla Fiorentina. All'Inter non leverei mai Lukaku, lo metterei dall'inizio e gli farei fare sempre 70 minuti a partita; poi l'altro che preferisco è Lautaro Martinez.

Dzeko è bravissimo ma anche quello con più anni, ha grandi capacità nel fare raccordo però se Lukaku anche Conte non lo levava mai i suoi motivi li aveva. Però i miei preferiti sono i primi due. Forza Inter!".