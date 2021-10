La Russa: “Ieri furto senza destrezza. Con il bianconero non si vede bene”

Il senatore ha però delle critiche verso Inzaghi: "Ha sbagliato i cambi. Se voleva togliere Perisic doveva mettere D'Ambrosio"

Ignazio La Russa usa il sarcasmo nemmeno troppo velato per commentare l'episodio del calcio di rigore assegnato ieri nel finale di Inter-Juventus. Intervistato da Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', il senatore spiega: "Il rigore per la Juventus? Si tratta di un furto senza destrezza con l’aiuto dei derubati. Che sia un furto è evidente per il gioco, il risultato e il modo in cui è arrivato. Non è tanto colpa della Juventus, stavolta c’è stata una valutazione del Var, neanche dell’arbitro. L’aiuto da parte dell’Inter, derubata, è arrivato infine dall’allenatore, perché i cambi di Simone Inzaghi sono stati proprio sbagliati: se proprio voleva togliere Ivan Perisic doveva mettere Danilo D’Ambrosio".