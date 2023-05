Dopo la finale di Champions League centrata dall'Inter, c'è anche la Roma di José Mourinho tra le italiane che volano all'ultimo atto di un torneo europeo: i giallorossi strappano il biglietto per la finale di Budapest dopo lo 0-0 in casa del Bayer Leverkusen, battuto 1-0 all'Olimpico nella semifinale d'andata. Tempi supplementari, invece, per Siviglia e Juventus, che concludono anche i 90' di ritorno sull'1-1: il 2-1 degli andalusi arriva nell'extratime con Lamela, ennesimo giustiziere europeo dei bianconeri.

In Conference League è invece il West Ham la prima finalista (1-0 all'AZ Alkmaar), mentre la Fiorentina conduce 2-1 sul campo del Basilea ed è costretta ai tempi supplementari: il 3-1 che vale ai viola il biglietto per la finale lo realizza Barak all'ultimo respiro.

I risultati delle semifinali di ritorno di Europa League:

Siviglia-Juventus 2-1 (dopo i tempi supplementari)

Bayer Leverkusen-Roma 0-0

FINALE: Siviglia-Roma

I risultati delle semifinali di ritorno di Conference League:

Basilea-Fiorentina 1-3 (dopo i tempi supplementari)

AZ Alkmaar-West Ham 0-1

FINALE: Fiorentina-West Ham