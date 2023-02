Vince e si qualifica anche l’altra Italiana in campo ma di Conference League, ovvero la Fiorentina che batte in rimonta per 3-2 il Braga. A Castro e Djalo, rispettivamente in gol al 17esimo e al 34esimo, risponde prima Mandragora al 37esimo, poi Cabral rete che il VAR annulla. I viola però non mollano e al 58esimo arriva il 2-2 sottoscritto da Saponara, gol al quale replica ancora una volta Cabral su assist di Bonaventura. Questa volta è buono e il brasiliano può festeggiare.



TUTTI I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

Basilea-trabzonspor 2-0

Gent-Qarabag 1-0

Lech-Bogo/Glimt 1-0