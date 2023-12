La Roma ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in merito alla Superlega e alla sentenza della Corte di Giustizia Europea arrivata in data odierna:

"A seguito della sentenza odierna emessa dalla Corte di giustizia europea sul caso ESL, l'AS Roma ribadisce la propria posizione di impegno per i valori e il futuro del calcio europeo. Il club non sostiene in alcun modo il progetto della cosiddetta Super League che rappresenterebbe un attacco inaccettabile all’importanza dei campionati nazionali e alle basi del calcio europeo. L'AS Roma ritiene che il benessere futuro del calcio europeo possa essere garantito solo attraverso la collaborazione dei club attraverso l'ECA, in una forte partnership e collaborazione con UEFA e FIFA".