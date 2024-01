Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato a margine dell'incontro di oggi tra la FIGC e i vertici delle leghe professionistiche: "Oggi è stata fatta un'analisi dei dati di altri campionati e sistemi calcistici europei, guardando alla sostenibilità e alle azioni che possono essere messe in campo. Dovrebbero essere criteri oggettivi per capire come affrontare questo processo di ristrutturazione e innovazione che ci possa consentire di migliorare tutto il sistema e la qualità dei campionati, tecnica ma anche economico-finanziaria".

Balata ha poi aggiunto, come ripreso dall'ANSA: "La decisione di aumentare o diminuire il numero dei club non va presa sulla base rispetto all'esigenza di innovarsi e ristrutturare. I bilanci delle società sono fatti da tante voci, tra cui gli investimenti strutturali, i modelli di gestione economica finanziaria, la qualità dei manager e delle strutture".