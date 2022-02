La Repubblica – Zhang, passione Appiano. E c’è una Pinetina anche a Nanchino

Il presidente potrebbe salutare la squadra nel centro sportivo questa sera, alla vigilia del derby

Questa sera, l'Inter si fermerà ad Appiano Gentile per il ritiro pre-derby. Dove non è escluso che possa essere raggiunta dal presidente Steven Zhang. Una visita che vale anche come rituale, come riporta il quotidiano La Repubblica; anche perché le puntate del presidente alla vigilia delle partite hanno finora portato fortuna. Il quotidiano sottolinea inoltre: "Zhang ad Appiano ci va volentieri anche perché, in attesa di potere costruire il nuovo stadio di San Siro vicino a quello attuale, è proprio nel plasmare il centro di allenamento, e la nuova sede di viale della Liberazione, che il numero uno nerazzurro ha voluto rappresentare l'immagine di club moderno che ha in mente. Alla Pinetina la proprietà cinese tiene al punto da averle intitolato una delle due sale riunioni a Nanchino, la città della provincia di Jiangsu dove Zhang Jindong, padre di Steven, nel 1990 aprì il suo primo negozio di elettrodomestici, il seme da cui è nato il colosso del commercio Suning".