Grazie alla vittoria ottenuta ieri contro l'Olbia e al contemporaneo pareggio della Virtus Entella contro la Recanatese, la Reggiana ha ottenuto la promozione in Serie B. Alla felicità del popolo granata si aggiunge anche quella di Esteban Cambiasso, che sul proprio profilo Instagram si congratula in particolare con uno degli assistenti del tecnico Aimo Diana, il preparatore atletico argentino Esteban Anitua: "Siamo tutti felici per questa tua meritata promozione", le parole del Cuchu.