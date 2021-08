La Premier League dà un segnale forte contro il razzismo: i giocatori continueranno ad inginocchiarsi

La federazione inglese ha voluto dare un segnale rilevante proseguendo la battaglia al razzismo, intraprese anche agli scorsi Europei: c'è soddisfazione da parte di club, giocatori e dirigenti

In Premier League c'è la ferma volontà di continuare a dare un segnale importante nella lotta contro il razzismo. I giocatori di tutti i 20 club del massimo campionato inglese hanno deciso di comune accordo di proseguire a inginocchiarsi prima di ogni partita di questa stagione. La federazione inglese ha accolto positivamente la richiesta, avanzando l'ulteriore proposta, concordata bilateralmente tra club, dirigenti e giocatori, di indossare un distintivo sulla manica: "No Room For Racism".