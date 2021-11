La Premier avvisa Pif: stop se ci sarà il governo saudita dietro il Newcastle

L'ad Masters pronto a rimuovere i nuovi proprietari in caso di legami diretti. "Ma non posso scegliere un presidente"

La Premier League è pronta a rimuovere la proprietà del Newcastle di Pif nel caso in cui venissero dimostrati legami diretti tra questa e il governo saudita. Secondo quanto riferito dalla BBC, Richard Masters , amministratore delegato del massimo campionato inglese, si è ritenuto soddisfatto delle prove portate dal club a riguardo all’assenza di connessioni, ma nel caso in cui venissero smentite si procederà alla rimozione dei nuovi proprietari . Anche se, riporta Calcioefinanza.it, Masters ha ammesso che non può avere piena coscienza del fatto che Mohamed Bin Salman abbia dato ordini ai dirigenti del club.

Lo stesso Masters, interrogato sul rischio di riciclaggio da parte del fondo saudita, ha aggiunto: "Pif è un investitore in molte altre aziende in questo Paese e forse il calcio viene preso di mira e se ne parla in modo diverso. Non posso scegliere chi presiede un club di calcio. Il test dei proprietari non ci permette di prendere posizione su questo".