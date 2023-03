La Lega Serie A sta pensando ad una singolare operazione in contropiede sul tema diritti tv. Oggi infatti nell’assemblea dei club, come riportato da La Stampa, sarà proposta l’idea di utilizzare i soldi derivanti dalle proposte dei vari istituti di credito per acquistare Sky Italia dal colosso statunitense Comcast. L’operazione, prosegue il quotidiano, servirebbe per costruire la piattaforma televisiva della Serie A sulla base infrastrutturale, organizzativa e di clienti della pay-tv. Per spingere sul fronte canale di Lega, quindi, senza dover partire da zero ma avendo già a disposizione struttura e clienti. Una proposta che oggi, nel corso dell’assemblea, l’ad Luigi De Siervo presenterà ai club per capire se ci sia o meno l’intenzione di proseguire con questa idea.

Bisognerà comunque valutare diversi aspetti spinosi della questione, su tutti il tema degli altri business di Sky, che non investe solo nel calcio e nello sport in generale: basti pensare alle produzioni originali o di altri programmi non sportivi (come Masterchef o X Factor ad esempio). Le ipotesi sono quindi quelle di presentare una proposta solo per la divisione Sky Sport oppure trovare un alleato industriale che possa acquistare le attività extra-calcistiche di Sky. Tra le banche, Jp Morgan, Goldman Sachs, Barclays e Citi hanno già manifestato il proprio interesse per concedere credito alla Serie A, ma un eventuale progetto concreto su Sky Italia potrebbe spingere anche altri istituti di credito a presentarsi. Intanto, oggi se ne discuterà in assemblea, con i club che decideranno se dare o meno un mandato all’ad De Siervo per proseguire su questa strada.