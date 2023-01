Che i tifosi nerazzurri siano particolarmente legati alla loro squadra non è un mistero e oggi contro l'Hellas Verona è arrivata l'ennesima conferma. Pur trovandosi l'Inter distante dalla vetta, pur essendo le temperature piuttosto rigide, anche in una partita non certo di cartello come quella contro l'Hellas Verona si sono presentati in massa, avvicinando il tutto esaurito. Alla fine, dato ufficiale, gli spettatori sono 70.734.