La Nord carica l’Inter: “Prove tecniche di conquista per una nuova Europa”

Destinazione Ucraina: la Curva Nord è pronta a sostenere come sempre l'Inter, impegnata domani contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Dalla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', arriva il grido di battaglia degli ultras nerazzurri: "Prove tecniche di conquista per una nuova Europa. Internazionale Milano il nostro orgoglio. Il primo passo falso è già passato. Avanti, all'attacco! Noi ci crediamo! Sempre".