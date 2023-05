A un anno di distanza dalla sfida di Nations League con l’Inghilterra, decisa da un gol di Giacomo Raspadori, la Nazionale tornerà a giocare allo stadio di San Siro di Milano, dove martedì 12 settembre affronterà l’Ucraina in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. Sono 60 i match disputati a Milano dalla Nazionale (38 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte), che nel lontano 1910 proprio nel capoluogo lombardo fece il suo esordio (il 15 maggio 1910, all’Arena Civica, Italia-Francia 6-2) e che sempre qui vestì per la prima volta la maglia Azzurra (nel 1911 contro l’Ungheria, con scudetto sabaudo cucito sul petto dopo le prime uscite in maglia bianca).

Milano è seconda per numero di incontri della Nazionale in una sede (in testa Roma con 62) e prima con la Capitale per numero di vittorie conquistate (38, segue Torino con 25) e per numero di reti realizzate (141, seguono Roma con 115 e Torino con 83).