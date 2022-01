La Lega Serie A rilancia: collezione di Nft della Supercoppa vinta dall’Inter

"Anche quest’anno un grande evento di Lega Serie A offre la possibilità ai tantissimi fan ed appassionati di aggiudicarsi gli esclusivi Nft realizzati con Crypto.com" annuncia De Siervo

A partire da oggi, sulla piattaforma Crypto, sono disponibili gli Nft (Not-fungible token) celebrativi della Supercoppa italiana vinta dall'Inter nella finale di San Siro contro la Juventus. L'iniziativa, nata dalla collaborazione con la Lega Serie A che dà seguito al successo del lancio degli Nft per la finale di Coppa Italia, mette in palio oggetti unici - e rigorosamente digitali - da offrire ai collezionisti per immortalare l'ultima coppa a tinte nerazzurre, compreso il trofeo ufficiale della competizione, la medaglia d’oro consegnata a ciascun calciatore dell'Inter e il video dell’alzata al cielo della Supercoppa.