Nel corso dell'odierna assemblea di Lega Serie A tenutasi in videoconferenza è stato illustrato il progetto della piattaforma 'Serie A+', che mette al centro l’idea di riunire una serie di attività di marketing della Lega Serie A mettendole a sistema. L'idea è di convogliare le attività di fidelizzazione già esistenti della Serie A (come ad esempio la votazione del miglior giocatore del mese, sondaggi e altro) per riunirle in uno spazio unico insieme ai tifosi e rafforzare l’attività di Crm della Lega stessa e dei suoi club associati.

Come rivela Calcio e FInanza, si vuole sviluppare una piattaforma partecipativa, in cui il pubblico non sarà solo spettatore ma anche protagonista di una serie di decisioni. L'accesso sarà garantito attraverso tre tipologie di abbonamenti, una gratuita e due a pagamento, che prevedono servizi e interattività diverse per i sottoscrittori.