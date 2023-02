Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus è già al lavoro per la prossima stagione. Sarebbe in questo senso già pronta una lista di nomi su cui puntare per la ricostruzione: tra questi, oltre a Davide Frattesi, ormai obiettivo dichiarato dei bianconeri, spicca anche il nome di Tommaso Baldanzi, messosi in luce durante questa stagione. Baldanzi, attualmente, ha un contratto con l’Empoli valido fino al 2027 ed è nel mirino anche di Inter e Napoli.