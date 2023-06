Qualcuno nei giorni scorsi l'aveva ribattezzata la "Complimenti FC" perché la Juventus non ha mancato l'appuntamento, al triplice fischio, di congratularsi con Siviglia e West Ham per i successi in Europa League e Conference. Ieri sera il club bianconero ha proseguito sulla stessa lunghezza d'onda, con un tweet sintetico e quasi programmato: "Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions".