Juve che esce da Marassi leccandosi le ferite per il pareggio contro il Genoa e recriminando per un paio di decisioni opinabili di Davide Massa che non ha concesso un possibile rigore per fallo di mano di Mattia Bani e risparmiato un rosso a Ruslan Malinovskyi per un intervento di gioco piuttosto duro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, intervistato da DAZN nel dopopartita, non vuole però alimentare polemiche in tal senso: "Massa ha arbitrato una buona partita, la terna arbitrale è stata molto brava: sono molto contento, io non do mai giudizi perché non fa parte del mio mestiere. È normale che in tutte le partite ci sono episodi analoghi che vengono valutati dal VAR in un modo alle volte e in un altro in altre occasioni.

È difficile avere una linea unica, perché l'episodio è soggettivo. Non è il fuorigioco, che si determina tracciando le linee; ogni volta dovremmo star qui a fare polemiche, invece gli arbitri italiani sono molto bravi e vanno lasciati lavorare".