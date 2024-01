La Juventus batte 3-0 il Lecce e supera in classifica l'Inter approfittando dello stop forzato dei nerazzurri, impegnati in Arabia per la Supercoppa italiana. E' Dusan Vlahovic, ancora una volta, a trascinare la squadra bianconera siglando una doppietta nella ripresa. Chiude i conti Bremer. Allegri vola a 52 punti in classifica, a più uno su Inzaghi. L'Inter dovrà recuperare la sfida contro l'Atalanta a fine febbraio.