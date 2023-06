C'è un altro settore che guarda con enorme interesse alla finale di sabato di Champions League tra Manchester City e Inter: è quello dei media. Si prevedono infatti impennate di vendite dei quotidiani, specialmente sportivi, in caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi. E c'è chi, come il gruppo RCS, sta studiando strategie particolari per i propri inserzionisti.

Secondo quanto raccontato a Calcio e Finanza da un top manager di una multinazionale tedesca interessato alla pubblicità, il gruppo di Urbano Cairo, editore della Gazzetta dello Sport, sta adottando una formula interessante per la vendita degli spazi pubblicitari sulla Rosea: per chi acquista una o più pagine sul quotidiano tra il 10 e l’11 giugno si attiva una clausola che recita: "In caso di sconfitta Inter sarà omaggiata un’altra pagina entro 30 giorni".